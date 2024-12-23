Почти вдвое дороже, чем в прошлом году: какая стоимость рождественского стола в 2024 году

В 2024 году украинцы уже третий год подряд будут отмечать Рождество в условиях военного положения. Как изменились цены на основные продукты и блюда и сколько придется отдать за празднование в этом году, читайте в материале 24 Канала.

Сколько будет стоить рождественский стол в 2024 году

Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко сообщил, что, по их подсчетам, стоимость рождественского меню из традиционных блюд для среднестатистической семьи в 2024 году составит примерно 1 365 гривен.

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Таким образом, нынешняя стоимость празднования Рождества на 41% выше прошлогодней, которая составляла 970 гривен.

Юрий Лупенко Директор Института аграрной экономики Рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые – обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1 365 гривен.

Цена праздничного стола в 2024 году / Инфографика 24 Канала

Основной причиной роста цен являются последствия полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающиеся военные действия.

Какая цена традиционных постных блюд в этом году

Для тех, кто планирует приготовить 12 традиционных блюд к праздничному ужину, ученые Института аграрной экономики рассчитали стоимость рождественского стола 2024 года.

Во сколько обойдется приготовить кутью и узвар

Главными блюдами на рождественском столе являются кутья и узвар. По подсчетам ученых, приготовление пшеничной кутьи по традиционному рецепту из 950 граммов продуктов будет стоить 175,05 гривны, что делает ее вторым по стоимости блюдом праздничного стола.

Самыми дорогими ингредиентами кутьи в этом году являются:

мак – 68,50 гривны за 200 граммов;

грецкие чищеные орехи – 44,89 гривны;

изюм – 21,73 гривны за 100 граммов.

Основная составляющая кутьи – пшеничная крупа из твердой пшеницы – будет стоить 21,30 гривны за 400 граммов. К этому следует добавить мед (16,90 гривны за 100 граммов) и сахар (50 граммов) за 1,73 гривны.

Традиционный узвар готовят из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые фруктовые наборы для приготовления узвара, которые продаются в супермаркетах, стоят 105,36 гривны за 600 граммов (рассчитано на 2 литра воды).

Борщовый набор

Третьим по стоимости блюдом станет постный борщ с фасолью. Для приготовления 2 литров борща понадобится 2,535 килограмма продуктов, что обойдется в 131,94 гривны.

Интересно! Самый дорогой ингредиент – белая сухая фасоль (300 граммов), которая стоит 43,53 гривны.

Овощная составляющая борща включает:

картофель (362 грамма) – 12,59 гривны;

капуста (300 граммов) – 12,66 гривны;

лук (100 граммов) – 1,75 гривны;

морковь (400 граммов) – 12,08 гривны;

свекла (800 граммов) – 16,15 гривны.

Кроме того, нужно добавить:

помидоры (70 – 75 граммов) – 8,31 гривны;

томатную пасту (70 – 75 граммов) – 11,82 гривны;

сахар (50 граммов) – 1,73 гривны;

растительное масло (80 граммов) – 6,21 гривны.

Для вкуса добавьте черный перец и соль (1,87 гривны), лавровый лист (3,24 гривны) или зелень.

Цена "Винегрета"

Салат "Винегрет" из 1,73 килограмма продуктов будет стоить 67,75 гривны. Самый дорогой ингредиент – бочковые соленые огурцы, которые обойдутся в 21,40 гривны за 200 граммов.

Стоимость овощей будет составлять:

картофель (600 граммов) – 20,86 гривны;

свекла (400 граммов) – 8,08 гривны;

морковь (378 граммов) – 11,42 гривны;

лук (100 граммов) – 1,75 гривны.

Заправка из растительного масла будет стоить 3,88 гривны за 50 граммов, а соль добавляется по вкусу (0,36 гривны).

Жареная рыбка и постные вареники

Самым дорогим блюдом в этом году станет жареная рыба, стоимость которой составит 306,97 гривны. За 2 килограмма живого карпа нужно будет заплатить 301 гривну, а за 200 граммов муки – 5,97 гривны.

Вареники с картофелем (1,51 килограмма продуктов) будут стоить 50,06 гривны. Стоимость ингредиентов:

картофель (1 килограмм) – 34,77 гривны;

мука (500 граммов) – 14,93 гривны;

соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Вареники с капустой (1,481 килограмма продуктов) обойдутся в 52,50 гривны. Для приготовления теста понадобятся:

мука (500 граммов) – 14,93 гривны;

соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Начинка из сырой капусты будет стоить:

капуста (600 граммов) – 25,32 гривны;

морковь (189 граммов) – 5,71 гривны;

лук (132 грамма) – 2,30 гривны.

Растительное масло для заправки (50 граммов) добавит к стоимости еще 3,88 гривны.

Вареники с вишней состоят из постного теста и замороженных вишен. Ингредиенты для теста включают:

мука (500 граммов) – 14,93 гривны;

соль (10 граммов) – 0,36 гривны.

Основная часть расходов приходится на вишни – 54,45 гривны за 300 граммов. Общая стоимость таких вареников составит 69,74 гривны за 810 граммов продуктов.

Тушеная капуста и картофель

Тушеная капуста, для приготовления которой нужно 2,229 килограмма продуктов, будет стоить 109,88 гривны. Самым дорогим ингредиентом в этом блюде являются грибы шампиньоны (300 граммов), стоимость которых составляет 43,88 гривны.

Стоимость овощей составляет 59,43 гривны:

капуста (1 килограмм) – 42,20 гривны;

морковь (189 граммов) – 5,71 гривны;

лук (660 граммов) – 11,52 гривны.

Соль и перец добавляются по вкусу (0,36 гривны), а растительное масло (80 граммов) обойдется в 6,21 гривны.

Жареный картофель готовится с использованием 1 килограмма картофеля (34,77 гривны), 132 граммов лука (2,30 гривны) и 100 граммов растительного масла (7,76 гривны). Для вкуса добавляют соль и перец (0,36 гривны). Общая стоимость этого блюда составляет 45,19 гривны.

Соленья

Отдельно на стол подают соленья: квашеную капусту, которая стоит 75 гривен за 500 граммов, и бочковые соленые огурцы стоимостью 42 гривны за 400 граммов. Также среди блюд праздничного стола присутствуют свежие овощи – огурцы за 70 гривен и помидоры за 64 гривны, оба по 500 граммов каждого.