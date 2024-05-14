"Инфляция намного выше и дефицит рабочей силы": ЕС готовит новые санкции против России и Беларуси

В Евросоюзе готовят 14-й пакет санкций против России. Польская сторона выступает за то, чтобы под ограничения также попали белорусские компании и физические лица.

Об этом сообщил министр финансов Польши Анджей Доманский накануне заседания Совета ЕС по экономическим вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Новые санкции будут касаться не только России

Во время встречи министры обсуждают подготовку нового санкционного пакета.

Безусловно, санкции также должны быть направлены на Беларусь. Эта страна часто обходит санкции. Мы должны нанести еще один решительный удар по России, в том числе экономически,

– сказал Анджей Доманский.

В то же время министр финансов Швеции Элизабет Свантессон призвала не распространять российский нарратив о том, что санкции не работают. Она отметила, что экономика России действительно страдает от ограничений со стороны Евросоюза.

Мы знаем, что санкции действуют. Мы знаем, что инфляция намного выше официальных показателей. Мы знаем, что у них дефицит комплектующих, рабочей силы и тому подобное. Итак, экономика слабее, чем многие говорят,

– добавила Элизабет Свантессон.

14-й санкционный пакет: что известно

Ранее СМИ сообщали, что новые санкционные ограничения ЕС могут касаться "теневого флота" России. Следовательно суда, транспортирующие российскую нефть несмотря на ограничения ЕС, не смогут заходить в европейские порты.

Также санкции могут коснуться и импорта СПГ, в частности ограничения будут касаться российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск".

Новый санкционный пакет может касаться и более 50 компаний за пределами ЕС, подпадающих под торговые ограничения.

Джо Байден 13 мая подписал закон, запрещающий импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российским юридическим лицом.