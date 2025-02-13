Несмотря на желание Трампа: ЕС планирует вводить новые санкции против российской энергетики

Евросоюз активно обсуждает 16 пакет санкционных ограничений в отношении России. Известно, что они будут касаться энергетического сектора.

Какие санкции может ввести ЕС

Паула Пинью отметила, что внедрение санкций против российского энергетического сектора это часть стратегии Брюсселя. Речь идет об избавлении Европы от зависимости от энергоресурсов России, цитируют представительницу Еврокомиссии российские СМИ, передает 24 Канал.

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Паула Пинью Официальный представитель Еврокомиссии Я не знаю, что на уме у США по энергетике, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику

Напомним! Ранее стало известно, что во время разговора Трампа и Путина 12 февраля обсуждался вопрос энергетического сектора. В частности, то, какую роль эта сфера играет в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией.

Что может еще войти в 16 санкционный пакет

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что новый пакет санкций будет посвящен многим отраслям, в частности:

теневому флоту;

СПГ:

запрету импорта алюминия;

другим банкам (отключению их от SWIFT).

Нужно понимать, что пакет санкций еще может претерпеть изменения.

Обратите внимание! По данным Reuters 16 пакет санкций будет выпущен в феврале, к годовщине начала полномасштабного вторжения.