Які санкції може ввести ЄС

Паула Пінью наголосила, що впровадження санкцій проти російського енергетичного сектору це частина стратегії Брюсселя. Йдеться про позбавлення Європи залежності від енергоресурсів Росії, цитують представницю Єврокомісії російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Паула Пінью Офіційна представниця Єврокомісії Я не знаю, що на думці у США щодо енергетики, але у нас є пакети санкцій, і зараз обговорюється 16-й пакет санкцій, який також зачіпає енергетику

Нагадаємо! Раніше стало відомо, що під час розмови Трампа та Путіна 12 лютого обговорювалось питання енергетичного сектору. Зокрема, те, яку роль ця сфера відіграє у досягненні мирної угоди між Україною та Росією.

Що може ще увійти у 16 санкційний пакет

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що новий пакет санкцій буде присвячений багатьом галузям, зокрема:

тіньовому флоту;

СПГ;

забороні імпорту алюмінію;

іншим банкам (відключенню їх від SWIFT).

Потрібно розуміти, що пакет санкцій ще може зазнати змін.

Зверніть увагу! За даними Reuters 16 пакет санкцій буде випущено у лютому, до річниці початку повномасштабного вторгнення.