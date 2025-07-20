"Это уже реальный удар по российской нефти": экономист проанализировал 18 пакет санкций

Евросоюз официально принял 18-й пакет санкций против России. Главная цель – ударить по теневому флоту, который обходит запрет на экспорт российской нефти. Также санкции затрагивают другие важные отрасли экономики России.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что это – первый за последние два года пакет санкций, который действительно стоит обсуждать как пример серьезных секторальных ограничений. Важнейшим в этом пакете является запрет на поставки нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

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Теперь российскую нефть будут покупать меньше

"Почему это важно? Потому что до сих пор одним из крупнейших покупателей российской нефти является Индия, которая на своих нефтеперерабатывающих заводах превращает российскую нефть в индийский нефтепродукт, который направляется в Европейский Союз", – сказал Олег Пендзин.

Он добавил, что Индия и Китай берут 80% российской нефти. Общая доля российской нефти в нефтяном балансе Индии составляет 21%, а это – огромные деньги.

Это серьезный удар по общему балансу покупки нефти,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что 18-й пакет предусматривает новые мощные санкции против более чем 22 российских банков, которые до сих пор пользуются системой SWIFT. Также введены серьезные ограничения в отношении китайских банков, через которые проходят транзакции российских компаний с целью обхода санкций.

Хотелось бы больше в вопросах, связанных с прайскепом, с максимальной ценой на нефть. Просто надо помнить следующее: максимальная цена на нефть – это вопрос глобальный,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что только Европа и Европейский Союз не могут существенно изменить баланс российской нефти в мире – особенно учитывая то, что в соответствии с шестым и девятым пакетами санкций ЕС вообще не закупает российскую нефть, за исключением трубопроводной.

Собственно, поскольку 70% российской нефти транспортируется через Балтийское море, ситуация с прайскепом стала очень болезненной для России.

По меньшей мере 100 танкеров попали под санкции

К обновленному прайскепу уже присоединилась Великобритания. Ожидается также реакции Индии, Японии и Канады. А вот от Соединенных Штатов Америки до сентября, вероятно, ждать не стоит – они, обычно, выдерживают паузу в 50 дней. Но даже этот перечень стран, является достаточно действенным в мировом балансе нефти и чрезвычайно важным является соблюдение прайскепа.

Более 100 танкеров попали в теневой танкерный флот. Наверное стоит ожидать соответствующие проверки военными кораблями стран Европейского Союза, входящих в акваторию Балтики, танкеров – с уточнением стоимости нефти, которая закачана в их трюмы,

– сказал экономист.

Он добавил, что, вероятно, будет усилен контроль за проходами через проливы стран Европейского Союза, которые соединяют Балтийское море с мировым океаном – с целью контроля за ценой нефти. Существуют механизмы усиленного надзора: 70% теневого танкерного флота действуют именно в акватории Балтийского моря.

Также стоит дождаться однозначной реакции других стран G7 относительно механизма установления цен. Он подчеркнул, что главная задача – ударить по российским доходам от нефти, а значит, и по способности России финансировать войну. Поэтому 18-й пакет санкций – за достаточно длительное время – наиболее соответствует этой задаче.