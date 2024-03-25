Пенсия по инвалидности для II группы: сколько может получить пенсионер

Пенсии по инвалидности в Украине назначаются при определенных обстоятельствах. Речь идет об инвалидности с детства, но с обязательным страховым стажем, а также об увечье, которое не связано с трудовой деятельностью. В общем, пенсионерам по инвалидности нужно иметь до 15 лет страхового стажа.

При каких обстоятельствах назначается пенсия по инвалидности

Назначение пенсии по инвалидности прежде всего зависит от наличия увечья, что не связано с трудовой деятельностью. Заметьте, что случаи инвалидности с детства также влияют на назначение такой пенсии.

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Обязательным условием для назначения пенсии по инвалидности по нормам закона от 1 октября 2011 года является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет. Это в зависимости от возраста и группы инвалидности.

А вот лица, признаны инвалидами независимо от группы после достижения пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа.

Стаж для пенсии

Пенсии по инвалидности для I и II группы

Такая пенсия предоставляется только при наличии страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

От 1 года до 10 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом – норма установлена с 1 января 2016 года.

Пенсии по III группе инвалидности

От 1 года до 14 лет страхового стажа – для пенсии по III группе инвалидности и пенсии в связи с потерей кормильца, а также начиная с 1 января 2016 года для назначения пенсии по II группе инвалидности, на день обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом, или в котором наступила смерть кормильца.

Сколько получают пенсионеры

Пенсия по инвалидности, которая наступила в период прохождения срочной военной службы, назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.

Минимальные выплаты для пенсионеров по инвалидности не могут быть ниже, чем установленные нормы. В частности речь идет о таких:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.

К слову, к основной пенсионной выплате по инвалидности пенсионеры могут еще получить надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.