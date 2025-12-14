Сколько надо гривен сейчас, чтобы купить 200 долларов

Курс доллара в Украине стабилен. Происходят определенные колебания. До конца года ощутимых изменений не ожидается, если нынешние тенденции будут продолжаться.

Какой курс доллара в Украине в декабре 2025 года? По состоянию на 13 декабря, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,27 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Курс бил исторический рекорд․ Как прошла гривна 2025 год и ждать ли укрепления в 2026 году Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара, в банке таков: покупка – 42 гривны за доллар США;

продажа – 42,48 гривны за доллар США. А в обменниках курс изменился следующим образом: покупка – 42,29 гривны за доллар США;

продажа – 42,38 гривны за доллар США. Сколько можно получить, если сдать 200 долларов сегодня? если сдать 200 долларов в банк, можно получить примерно – 8 400 гривен;

в обменнике за 200 долларов можно выручить почти – 8 458 гривен. За сколько сегодня можно купить 200 долларов? в банке приобрести 200 долларов можно за ориентировочно – 8 496 гривен;

а в обменнике купить 200 долларов удастся за примерно – 8 476 гривен. Что еще нужно знать о долларах в декабре 2025 года? В декабре спрос на валюту будет снижен. Согласно прогнозу, он станет меньше в 1,5 – 2 раза.

В течение 15 – 21 года, курс доллара на межбанке будет находиться в пределах: 42,10 – 42,60 гривны за доллар. А вот на наличном рынке люфт колебаний ожидается: 42,30 – 42,80 гривны за доллар.