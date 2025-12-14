Скільки треба гривень зараз, аби купити 200 доларів

Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються певні коливання. До кінця року відчутних змін не очікується, якщо теперішні тенденції триватимуть.

Який курс долара в Україні у грудні 2025?

Станом на 13 грудня, офіційний курс долара в Україні складав – 42,27 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Курс бив історичний рекорд․ Як пройшла гривня 2025 рік й чи чекати на зміцнення у 2026 році

Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс долара, у банку такий:

купівля – 42 гривні за долар США;

продаж – 42,48 гривні за долар США.

А в обмінниках курс змінився таким чином:

купівля – 42,29 гривні за долар США;

продаж – 42,38 гривні за долар США.

Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів сьогодні?

якщо здати 200 доларів у банку, можна отримати приблизно – 8 400 гривень;

в обміннику за 200 доларів можна виручити майже – 8 458 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 200 доларів?

у банку придбати 200 доларів можна за орієнтовно – 8 496 гривень;

а в обміннику купити 200 доларів вдасться за приблизно – 8 476 гривень.

Що ще потрібно знати про долари у грудні 2025?