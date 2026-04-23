Половина из кредита 90 миллиардов: в Еврокомиссии анонсировали окончательную сумму и дату первого транша
- Украина получит первый транш кредита от ЕС на сумму 45 миллиардов евро еще в этом квартале.
- Блокировка кредита длилась 2 месяца из-за Венгрии, но была снята после ремонта нефтепровода "Дружба".
Первый транш из кредита ЕС на 90 миллиардов может поступить в Украину уже в этом квартале. В частности президент Еврокомиссии акцентировала, что ЕС выполняет свои обещания и Украина получит обеспечение несмотря ни на что.
Что известно о первом транше по кредиту ЕС?
О том, когда Украина получит финансирование на 29026 год, пишет Укринформ.
Так, во время пресс-конференции после встречи президента Украины с президентом Еврокомиссии и президентом Евросовета появились детали относительно первого транша по финансированию ЕС.
Урсула фон дер Ляйен рассказала первые поступления по кредиту на 90 миллиардов Украина сможет получить "еще в этом квартале". В частности чиновница акцентировала, что сумма транша составит 50% или 45 миллиардов евро.
Заметьте! Эта часть средств нужна Украине на 2026 год.
В то же время президент ЕК отметила, что Евросоюз будет усиливать поддержку Украины ровно настолько, насколько Россия будет усиливать агрессию. В частности чиновница отметила, что выполнила свое обещание, которое давала во время визита в Украину еще в феврале. Речь идет о том, что ЕС предоставит финансирование "так или иначе".
И сегодня мы выполняем это обещание. Большая часть подготовительной работы для реализации кредита в размере 90 миллиардов евро уже выполнена,
– объяснила Урсула фон дер Ляйен.
Президент добавила, что 23 апреля – хороший день как для Украины, так и для Европы.
Что еще нужно знать о кредите на 90 миллиардов для Украины?
С 20 февраля 2026 года финансирование Украины блокировали в Венгрии. Так, Петер Сийярто, министр иностранных дел страны, сообщал, что это вынужденный шаг. А снять вето с кредита Венгрия согласна только после восстановления транзита через трубопровод "Дружба".
Так, блокирование европейских средств для Украины продолжалось 2 месяца. А 21 апреля Украина отремонтировала поврежденный участок нефтепровода и выполнила основное условие для разблокирования средств, которую ставила Венгрия.
Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", что была повреждена российским ударом. Нефтепровод может восстановить функционирование, – отмечал президент.
Зато он комментировал ситуацию, как неопределенную. Ведь никто не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся.
Уже 23 апреля послы стран ЕС завершили письменное согласование и окончательно решили предоставить Украине финансирование и ввести 20-й пакет санкций против России.
Кредит должен закрыть потребности Украины в оборонно-промышленной сфере на 2026 – 2027 годы. В частности известно, что из общих средств около 60 миллиардов евро пойдет на оборону и еще 30 – на макроэкономическую поддержку страны.
Известно также, что кредит должны погасить через репарации, которые Россия должна выплатить Украине.
В частности, как заявил президент, первый транш из 90 миллиардов Украина может получить в конце мая или в начале июня. Он отметил, что эти средства являются приоритетными для страны и нужно максимально приближать получение средств.