Пенсионерам доначислят деньги: как получить от 450 гривен к пенсии

Государство готовит специальную финансовую поддержку для отдельных категорий граждан пожилого возраста. Чтобы деньги гарантированно поступили на карту, некоторым украинцам придется выполнить одно важное условие.

Кому доплатят к пенсии в ноябре

В Украине предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старшего возраста. Они назначаются автоматически, если человек соответствует установленным условиям.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, размер доплаты составляет:

до 300 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 гривен – для граждан в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

При этом доплата предусмотрена при условии, что общий размер ежемесячной пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 гривны. То есть указанные суммы являются максимальными, а не гарантированными для каждого пенсионера соответствующего возраста.

Как оформить возрастную доплату

Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о назначении этой компенсации не требуется. Выплата назначается автоматически с даты достижения 70, 75 или 80 лет при условии соблюдения требований относительно размера пенсии.

Если пенсионер уже получает доплату по предыдущей возрастной категории, после достижения следующего возрастного порога ее размер изменяется. Например, после 75 лет максимальная компенсация увеличивается с 300 до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

Если соответствующую доплату не начислили, стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве доплат

Помимо возрастной компенсации, украинское законодательство предусматривает и другие виды доплат. В частности, пенсионеры по возрасту при определенных условиях могут получать надбавку за сверхнормативный страховой стаж. Ее размер зависит от количества полных лет стажа сверх установленной законом нормы.

Отдельные категории граждан также имеют право на надбавки за особые заслуги перед Украиной и другие предусмотренные законодательством выплаты. Возможность сочетания таких надбавок зависит от конкретного основания и установленных законом ограничений.