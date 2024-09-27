50 миллиардов для Украины из замороженных активов России: ЕС и США близки к решению

США и Евросоюз завершают согласование предоставления Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов. США призывают ЕС ввести долговременные санкции для обеспечения стабильного дохода от этих активов.

Сколько средств выделят ЕС и США

США и ЕС сначала договорились выделить примерно по 20 миллиардов долларов каждый. Однако впоследствии Вашингтон начал настаивать на том, чтобы Европа ввела более длительный режим санкций, что будет гарантировать доход от замороженных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Что должна сделать Украина, чтобы получить новую помощь от ЕС

Причиной этого является то, что сейчас продление санкций требует единодушного одобрения каждые полгода.

США сказали Европейскому Союзу, что добавят 20 миллиардов долларов к большому пакету помощи Украине, инициированного "Группой семи", если ЕС внесет изменения в свой санкционный режим, сделав его более предсказуемым,

– говорится в материале.

Сообщается, что даже если ЕС откажется или не сможет изменить свой санкционный режим, Соединенные Штаты все равно планируют присоединиться к запланированному пакету помощи на 50 миллиардов долларов, но с меньшим вкладом.

ЕС также предложил выделить из собственного коллективного бюджета 35 миллиардов евро, если США не присоединятся к займу,

– говорится в сообщении.

По информации, Германия, Франция и Италия высказались против увеличения взноса ЕС, тогда как Венгрия предложила отложить все решения по замороженным российским активам до президентских выборов в США. Ожидается, что окончательные предложения стран "Группы семи" будут представлены на министерской встрече 25 октября.