Скільки коштів виділять ЄС та США

США та ЄС спочатку домовилися виділити приблизно по 20 мільярдів доларів кожен. Однак згодом Вашингтон почав наполягати на тому, щоб Європа запровадила більш тривалий режим санкцій, що гарантуватиме дохід від заморожених активів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Причиною цього є те, що нині продовження санкцій потребує одностайного схвалення кожні пів року.

США сказали Європейському Союзу, що додадуть 20 мільярдів доларів до великого пакета допомоги Україні, ініційованого "Групою семи", якщо ЄС внесе зміни до свого санкційного режиму, зробивши його більш передбачуваним,

– йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що навіть якщо ЄС відмовиться або не зможе змінити свій санкційний режим, Сполучені Штати все одно планують долучитися до запланованого пакета допомоги на 50 мільярдів доларів, але з меншим внеском.

ЄС також запропонував виділити із власного колективного бюджету 35 мільярдів євро, якщо США не долучаться до позики,

– йдеться в повідомленні.

За інформацією, Німеччина, Франція та Італія висловилися проти збільшення внеску ЄС, тоді як Угорщина запропонувала відкласти всі рішення щодо заморожених російських активів до президентських виборів у США. Очікується, що остаточні пропозиції країн "Групи семи" будуть представлені на міністерській зустрічі 25 жовтня.