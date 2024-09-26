Як працює ця допомога від ЄС

У своїй колонці для NV урядовиця Роксолана Підласа зазначила, що ця допомога буде надаватися в обмін на проведення Україною реформ. 35 мільярдів євро з загальної суми передає ЄС.

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Роксолана Підласа Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради України 35 мільярдів євро – це додаткові гроші до вже запланованих в бюджеті 12,5 мільярда євро від ЄС в рамках Ukraine Facility.

Підласа позначає, що ці 35 мільярдів євро – це макрофінансова допомога. Тобто прямі грошові надходження у бюджет.

Макрофінанси ЄС – це пряма бюджетна допомога, яка тримала нас на плаву у 2022 і 2023 роках (всього вони надали 25,2 мільярда євро за два роки в обмін на реформи). В цьому році на місце макрофінансів заступив Ukraine Facility, по якому надійшло ще 12,2 мільярда євро в бюджет,

– уточнює урядовиця.

Зверніть увагу! Ці кошти будуть надаватися щоквартально, разом з грошами від Ukraine Facility. Однак, усі транші мають надійти до 31 грудня 2025 року.