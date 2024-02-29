Украина таки получит 50 миллиардов евро: ЕС окончательно одобрил программу поддержки

ЕС окончательно утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины на сумму 50 миллиардов евро. Эта программа направлена на поддержку и развитие Украины в различных сферах, включая экономику и социальные программы.

Миллиарды евро для Украины

ЕС окончательно одобрил 4-летнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Поэтому, Совет Европейского Союза одобрил учреждение Инструмента Ukraine Facility на 2024 – 2027 годы. Это инструмент, который поможет правительству Украины финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в экономику государства.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Благодарен партнерам из ЕС за важнейшее решение по поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе Правительства Украины и представителей Европейской Комиссии в рамках Программы, Украина уверенно приближаться к своему европейскому будущему.

При этом, подписания Кредитного Соглашения и Меморандума ожидается уже в начале марта.

Что известно о Ukraine Facility

Ukraine Facility – это уникальный инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС. В рамках Инструмента Украина получит около 39 миллиардов евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 миллиардов евро – составляют гранты.

В рамках инструмента будет предоставляться предполагаемая поддержка на основе совместно согласованных планов и приоритетов Правительством Украины и Европейской Комиссией.

Также в рамках Инструмента существует механизм переходного финансирования, Bridge financing, который, после заключения соответствующих международных договоров, позволит получить необходимые средства быстрее, чтобы начать действие Facility.