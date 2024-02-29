Мільярди євро для України

ЄС остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відтак, Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки. Це інструмент, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку держави.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього.

При цьому, підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується вже на початку березня.

Що відомо про Ukraine Facility

Ukraine Facility – це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках Інструменту Україна отримає близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 мільярдів євро – складають гранти.

Зверніть увагу! В рамках інструменту надаватиметься передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією.

Також у межах Інструменту існує механізм перехідного фінансування, Bridge financing, який, після укладення відповідних міжнародних договорів, дозволить отримати необхідні кошти швидше, щоб розпочати дію Facility.