На каких условиях Украина хочет получить 50 миллиардов от G7

Украина поставила собственные ключевые условия для выделения 50 миллиардов долларов, которые могут быть предоставлены уже в 2025 году. Министр финансов Сергей Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров G7.

Какие условия выдвинула Украина

После этого начнется техническая работа для правильного структурирования решения о выделении средств. Об этом Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также В G7 договорились, как передать Украине замороженные российские активы на 50 миллиардов долларов

Украина также активно участвовала в решении этого вопроса и выдвинула свои основные условия:

Украина должна получить средства в этом году. Средства должны иметь безусловный характер. Средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

Сергей Марченко Министр финансов Украины К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек – конфискация активов, на которой мы также настаивали.

Как 50 миллиардов помогут Украине

Эти средства открывают перспективы для Украины в 2025 году. По словам Марченко, без решения о выделении 50 миллиардов долларов, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым как в военных расходах, так и в социально-гуманитарных потребностях.

Мы не имели тех заверений, которые были необходимы. Сейчас, мы надеемся, что эти заверения получены, и технические команды наработают соответствующие решения. Это дает нам перспективу сформировать бюджет на 2025 год, который будет предусматривать все необходимые расходы,

– объясняет министр.

Эти средства будут брать из замороженных российских активов. Соответствующее решение уже согласовали в Елисейском дворце.