Сколько гривен в 500 долларах сейчас
- Официальный курс доллара в Украине на 22 ноября составляет 42,16 гривны.
- За 500 долларов в банке можно получить примерно 21 000 гривен, а в обменнике до 21 170 гривен.
Курс доллара в Украине стабилен. Происходят определенные колебания, однако, они незначительны и почти не ощущаются.
Какой курс доллара сейчас?
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 22 ноября, составляет – 42,16 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Условия программы "Национальный кэшбек" изменились: на что теперь можно потратить средства
Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:
- покупка – 42 гривны за доллар США;
- продажа – 42,50 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация также изменилась. Она выглядит следующим образом:
- покупка – 42,34 гривны за доллар США;
- продажа – 42,45 гривны за доллар США.
За какую сумму можно купить 500 долларов сегодня?
- если покупка происходит в банке, 500 долларов можно купить за ориентировочно – 21 250 гривен;
- в обменнике приобрести 500 долларов можно за ориентировочно – 21 225 гривен.
Сколько гривен можно получить за 500 долларов сейчас?
- если сдавать 500 долларов в банке, можно получить примерно – 21 000 гривен;
- в обменнике за 500 долларов выручить удастся почти – 21 170 гривен.
Что еще важно знать о долларе сейчас?
Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Самый большой номинал среди долларовых купюр сейчас – это 100. В прошлом веке из обращения вывели: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов
Свободному обмену подлежат доллары с незначительными повреждениями. А вот ощутимо изношенные отдаются на инкассо.
Обратите внимание! В течение ноября, курс доллара на межбанке будет максимум – 42 – 42,5 гривны за доллар.