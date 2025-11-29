Сколько гривен в 500 долларах накануне 1 декабря
- Официальный курс доллара в Украине 29 ноября составляет 42,19 гривны.
- В банках 500 долларов можно обменять на 21 000 гривен.
Курс доллара стабилен. Происходят лишь небольшие колебания. Вероятно, до конца года весомых изменений не произойдет.
Какой курс доллара в Украине 29 ноября?
По состоянию на 29 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой
- покупка – 42 гривны за доллар США;
- продажа – 42,50 гривны за доллар США.
А вот в обменниках ситуация выглядит так:
- покупка – 42,30 гривны за доллар США;
- продажа – 42,38 гривны за доллар США.
За сколько можно продать 500 долларов?
- в банке 500 долларов можно сдать и получить почти – 21 000 гривен;
- а в обменнике за 500 долларов удастся выручить ориентировочно – 21 150 гривен.
За какую сумму гривен можно купить 500 долларов?
- в банке 500 долларов можно приобрести за примерно – 21 250 гривен;
- а в обменнике такая покупка обойдется в ориентировочно – 21 190 гривен.
Что важно знать о долларах сегодня?
Предположительно, курс доллара 1 декабря вырастет. Однако это увеличение не будет значительным. И достигнет – 42,26 гривны.
В целом в течение декабря курс доллара будет стабильным. Колебания ожидаются незначительные. Например, на межбанке доллар будет в пределах – 42,20 – 42,70 гривны за доллар, а вот на наличном рынке – 42,30 – 42,80 гривны за доллар.