Сколько гривен в 500 долларах накануне 1 декабря

Курс доллара стабилен. Происходят лишь небольшие колебания. Вероятно, до конца года весомых изменений не произойдет.

Какой курс доллара в Украине 29 ноября?

По состоянию на 29 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой

покупка – 42 гривны за доллар США;

продажа – 42,50 гривны за доллар США.

А вот в обменниках ситуация выглядит так:

покупка – 42,30 гривны за доллар США;

продажа – 42,38 гривны за доллар США.

За сколько можно продать 500 долларов?

в банке 500 долларов можно сдать и получить почти – 21 000 гривен;

а в обменнике за 500 долларов удастся выручить ориентировочно – 21 150 гривен.

За какую сумму гривен можно купить 500 долларов?

в банке 500 долларов можно приобрести за примерно – 21 250 гривен;

а в обменнике такая покупка обойдется в ориентировочно – 21 190 гривен.

Что важно знать о долларах сегодня?