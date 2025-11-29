29 листопада, 23:40
Скільки гривень в 500 доларах напередодні 1 грудня
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні 29 листопада становить 42,19 гривні.
- У банках 500 доларів можна обміняти на майже 21 000 гривень.
Курс долара стабільний. Відбуваються лише невеликі коливання. Імовірно, до кінця року вагомих змін не відбудеться.
Який курс долара в Україні 29 листопада?
Станом на 29 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий
- купівля – 42 гривні за долар США;
- продаж – 42,50 гривні за долар США.
А от в обмінниках ситуація виглядає так:
- купівля – 42,30 гривні за долар США;
- продаж – 42,38 гривні за долар США.
За скільки можна продати 500 доларів?
- у банку 500 доларів можна здати та отримати майже – 21 000 гривень;
- а в обміннику за 500 доларів вдасться виручити орієнтовно – 21 150 гривень.
За яку суму гривень можна купити 500 доларів?
- у банку 500 доларів можна придбати за приблизно – 21 250 гривень;
- а в обміннику така покупка обійдеться в орієнтовно – 21 190 гривень.
Що важливо знати про долари сьогодні?
Імовірно, курс долара 1 грудня зросте. Проте це збільшення не буде значним. І сягне – 42,26 гривні.
Загалом протягом грудня курс долара буде стабільним. Коливання очікуються незначні. Наприклад, на міжбанку долар буде в межах – 42,20 – 42,70 гривні за долар, а от на готівковому ринку – 42,30 – 42,80 гривні за долар.