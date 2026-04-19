Максимальные надбавки к пенсии: кому повысили выплаты на 5000 гривен

После последнего перерасчета часть пенсионеров получила значительно большие надбавки, чем другие. В некоторых случаях повышение достигло нескольких тысяч гривен. Кто оказался среди тех, кому существенно увеличили выплаты, читайте дальше.

Кому повысили пенсии на 5000 гривен?

В 2026 году государство пересмотрело подход к минимальным пенсионным гарантиям для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. И это не просто точечная доплата, а существенное повышение базового уровня выплат, сообщает ПФУ.

То есть, минимальную выплату для каждого нетрудоспособного члена семьи, как вот родителей, супругов или детей, повысили до 12 810 гривен. Фактически это плюс 5 100 гривен на одного человека по сравнению с предыдущим уровнем.

А для семей, где помощь получают сразу несколько человек, установили другой минимум в размере 10 020 гривен. В этом случае повышение составило 3 920 гривен.

Интересно! Эти суммы не являются фиксированными в долгосрочной перспективе. Более того, они подлежат ежегодной индексации, а перерасчет происходит автоматически.

По словам ведомства, это повышение отражает постепенное изменение логики социальной политики. Акцент смещается с формальных минимумов на реальные потребности конкретных семей.

Как оформляется выплата для семей погибших и пропавших без вести военных?

Алгоритм оформления зависит от статуса военнослужащего до момента гибели или пропажи без вести, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если пенсия ранее не назначалась, документы подаются через орган, в котором он проходил службу.

Если же выплаты уже были открыты, обращение осуществляется в Пенсионный фонд по месту жительства или фактического пребывания.

Нужно подтвердить личность заявителя, родственные связи, факт смерти или пропажи без вести, а также предоставить документы, удостоверяющие нетрудоспособность или другие основания для получения выплат. В ряде случаев дополнительно учитываются данные о страховом стаже или инвалидности.

Обратите внимание! Выплаты назначаются при условии, что смерть связана с прохождением службы, непосредственно во время исполнения обязанностей, в течение трех месяцев после увольнения или позже, если причиной стали ранения или заболевания, полученные во время службы.

