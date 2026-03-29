Какая будет минимальная и максимальная пенсия в апреле?
По состоянию на апрель 2026 года параметры минимальной и максимальной пенсии остаются привязанными к прожиточному минимуму, пишет Пенсионный фонд.
С начала года этот показатель вырос до 2 595 гривен, впрочем отдельного пересмотра именно с 1 апреля не предусмотрено. Поэтому размер минимальной пенсии сейчас составляет 2 595 гривен, однако эта сумма фактически используется как расчетный ориентир.
Отдельно стоит обратить внимание на максимальный размер пенсионных выплат, который также напрямую зависит от прожиточного минимума. В апреле 2026 года он составляет 25 950 гривен, что соответствует десятикратному размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Важно! Это законодательно установленное ограничение, которое применяется к большинству пенсий независимо от индивидуальных расчетов.
Какой реальный размер минимальных пенсий в Украине?
Однако реальные выплаты для большинства пенсионеров выше, поскольку законодательством установлены гарантированные минимальные уровни в зависимости от возраста, страхового стажа и факта трудоустройства, сообщает Пенсионный фонд.
- Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) получают не менее 4 213 гривен.
- Такой же минимальный уровень применяется и к лицам в возрасте от 80 лет при условии достаточного стажа.
- Для граждан в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем установлена минимальная пенсионная выплата на уровне не ниже 4 050 гривен.
Если же стаж меньше необходимого, размер пенсии определяется пропорционально, что может существенно влиять на конечную сумму. Аналогичный подход применяется и к другим категориям пенсионеров, для которых предусмотрены отдельные гарантированные минимальные уровни.
- Так, не менее 3 725 гривен получают пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа.
- Для неработающих пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников дохода, минимальный уровень определен на уровне 3 406 гривен.
А вот для работающих пенсионеров, которые не подпадают под эти категории, минимальная выплата ограничивается базовым показателем прожиточного минимума – 2 595 гривен.
На сколько выросли пенсии в результате индексации?
В 2026 году пенсионные выплаты в Украине проиндексировали с применением коэффициента 1,121, что соответствует повышению на 12,1%. В то же время для значительной части пенсионеров реальный рост оказался ниже из-за действия ограничений и особенностей формулы начисления.
Чтобы оценить корректность проведенного перерасчета, целесообразно сопоставить размер пенсии до индексации, сумму после повышения и использованный коэффициент. Такой подход позволяет определить, насколько полно индексация была учтена в каждом конкретном случае.