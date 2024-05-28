Энергетическая поддержка Украины: Швеция выделила более 56 миллионов евро

Правительство Швеции решило предоставить финансовую помощь энергетической системе Украины на сумму более 56 миллионов евро. Основной акцент делается на поддержке Харькова, однако также планируется помощь другим городам.

Энергетическая помощь от Швеции

Отмечается, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги продолжать функционировать. Как сообщается, приоритет будет предоставлен Харькову из-за актуальной потребности в техническом оборудовании и ресурсах для производства энергии.

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Новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать,

– говорится в сообщении.

Однако поддержку смогут получить и другие города Украины: Одесса, Киев и Николаев.

Из чего состоит пакет помощи

Фонд поддержки энергетики Украины собирает финансовую поддержку от правительств, международных организаций и финансовых институтов для поддержки наиболее насущных потребностей в энергообеспечении Украины.

Пакет помощи, который финансирует правительственное агентство Швеции, состоит из двух частей:

500 миллионов шведских крон , что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество;

, что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество; 150 миллионов шведских крон, что составляет около 13,07 миллиона евро – через Программу развития ООН (ПРООН).

Отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине. Речь идет о потребности в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии: генераторах, трансформаторах, установках и обучении персонала.