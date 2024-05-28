Энергетическая поддержка Украины: Швеция выделила более 56 миллионов евро
Источник:Правительство Швеции
Правительство Швеции решило предоставить финансовую помощь энергетической системе Украины на сумму более 56 миллионов евро. Основной акцент делается на поддержке Харькова, однако также планируется помощь другим городам.
Энергетическая помощь от Швеции
Отмечается, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги продолжать функционировать. Как сообщается, приоритет будет предоставлен Харькову из-за актуальной потребности в техническом оборудовании и ресурсах для производства энергии.
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Новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать,
– говорится в сообщении.
Однако поддержку смогут получить и другие города Украины: Одесса, Киев и Николаев.Напомним! Фонд поддержки энергетики Украины собирает финансовую поддержку от правительств, международных организаций и финансовых институтов для поддержки наиболее насущных потребностей в энергообеспечении Украины.
Из чего состоит пакет помощи
Пакет помощи, который финансирует правительственное агентство Швеции, состоит из двух частей:
- 500 миллионов шведских крон, что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество;
- 150 миллионов шведских крон, что составляет около 13,07 миллиона евро – через Программу развития ООН (ПРООН).