Из-за поднятия официального курса доллара, за 600 миллионов гривен, которые собрали украинцы на "Байрактары", теперь можно купить только три единицы вместо четырех.

Из-за того, что НБУ поднял официальный курс доллара на 25% до почти 36,57 гривны, подорожают импортные товары, в частности закупка оружия, объяснила член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова.

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Если 600 миллионов гривен фонда Сергея Притулы хватило на четыре "Байрактара", то теперь только на три,

– подчеркнула Острикова.

Она пояснила, что к 21 июля импортеры покупали валюту по 29,25 гривны. Теперь на импортные товары будут цены, соответствующие курсу доллара по 36,6 гривны. "Импортные товары и до 24 февраля составляли большинство от ассортимента, а сейчас, когда большое количество производств разрушено, остановлено или находится в стадии релаксации, импорта стало еще больше", – рассказала эксперт.

Также Острикова добавила, что население в результате такого шага НБУ обеднеет на 25%, ведь получает доход в гривнах. Но есть и положительный момент – "благодаря такому шагу регулятора золотовалютные резервы Украины не будут так сильно тратиться".

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"Байрактары" Притулы: что известно

В свой День рождения 22 июня волонтер Сергей Притула объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен.

Через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен. Тогда Притула отметил, что этих средств уже должно было хватить на 2 из 3 запланированных Bayraktar.

В общей сложности вышло собрать 600 миллионов гривен на так называемые "народные Байрактары".

Впоследствии турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за дроны и передаст их ВСУ бесплатно.

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, что с 24 февраля по 21 июля официальный курс НБУ был на отметке 29,25 гривны за доллар. Однако в нынешних условиях он уже не отвечал реалиям и постепенно утрачивал роль якоря для ожиданий, пояснил регулятор.– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.