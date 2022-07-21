600 миллионов Притулы теперь хватит всего на 3 "Байрактара": эксперт о поднятии курса
Из-за поднятия официального курса доллара, за 600 миллионов гривен, которые собрали украинцы на "Байрактары", теперь можно купить только три единицы вместо четырех.
Из-за того, что НБУ поднял официальный курс доллара на 25% до почти 36,57 гривны, подорожают импортные товары, в частности закупка оружия, объяснила член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова.
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Если 600 миллионов гривен фонда Сергея Притулы хватило на четыре "Байрактара", то теперь только на три,
– подчеркнула Острикова.
Она пояснила, что к 21 июля импортеры покупали валюту по 29,25 гривны. Теперь на импортные товары будут цены, соответствующие курсу доллара по 36,6 гривны. "Импортные товары и до 24 февраля составляли большинство от ассортимента, а сейчас, когда большое количество производств разрушено, остановлено или находится в стадии релаксации, импорта стало еще больше", – рассказала эксперт.
Также Острикова добавила, что население в результате такого шага НБУ обеднеет на 25%, ведь получает доход в гривнах. Но есть и положительный момент – "благодаря такому шагу регулятора золотовалютные резервы Украины не будут так сильно тратиться".
Детальнее "Население обеднеет на 25%", — эксперт о рисках от поднятия курса доллараНапомним, что с 24 февраля по 21 июля официальный курс НБУ был на отметке 29,25 гривны за доллар. Однако в нынешних условиях он уже не отвечал реалиям и постепенно утрачивал роль якоря для ожиданий, пояснил регулятор.
"Байрактары" Притулы: что известно
- В свой День рождения 22 июня волонтер Сергей Притула объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен.
- Через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен. Тогда Притула отметил, что этих средств уже должно было хватить на 2 из 3 запланированных Bayraktar.
- В общей сложности вышло собрать 600 миллионов гривен на так называемые "народные Байрактары".
- Впоследствии турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за дроны и передаст их ВСУ бесплатно.
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