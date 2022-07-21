Через те, що НБУ підняв офіційний курс долара на 25% до майже 36,57 гривні, здорожчають імпортні товари, зокрема закупівля зброї пояснила членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова.
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Якщо 600 мільйонів гривень фонду Сергія Притули вистачило на чотири "Байрактари", то тепер лише на три,
– підкреслила Острікова.
Вона пояснила, що до 21 липня імпортери купували валюту по 29,25 гривні. Тепер на імпортні товари будуть ціни, які відповідають курсу долара по 36,6 гривні. "Імпортні товари і до 24 лютого складали більшість від асортименту, а зараз, коли велика кількість виробництв зруйнована, зупинена, або перебуває у стадії релаксації, імпорту стало ще більше", – розповіла експертка.
Також Острікова додала, що населення в результат такого кроку НБУ збіднішає на 25%, адже отримує дохід в гривнях. Але є й позитивний момент – "завдяки такому кроку регулятора зато валютні резерви України не будуть так сильно витрачатись".
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"Байрактари" Притули: що відомо
- У свій День народження 22 червня волонтер Сергій Притула оголосив про збір коштів на 3 оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar для Збройних Сил України. Він наголосив, що протягом тижня необхідно зібрати понад пів мільярда гривень.
- За добу після оголошення початку збору коштів українцям вдалось зібрати майже 300 мільйонів гривень. Тоді Притула зазначив, що цих коштів вже мало б вистачити на 2 із 3 запланованих Bayraktar.
- Загалом вийшло зібрати 600 мільйонів гривень на так звані "народні Байрактари".
- Згодом турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за дрони й передасть їх ЗСУ безкоштовно.
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