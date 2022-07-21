Через те, що НБУ підняв офіційний курс долара на 25% до майже 36,57 гривні, здорожчають імпортні товари, зокрема закупівля зброї пояснила членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова.

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Якщо 600 мільйонів гривень фонду Сергія Притули вистачило на чотири "Байрактари", то тепер лише на три,

– підкреслила Острікова.

Вона пояснила, що до 21 липня імпортери купували валюту по 29,25 гривні. Тепер на імпортні товари будуть ціни, які відповідають курсу долара по 36,6 гривні. "Імпортні товари і до 24 лютого складали більшість від асортименту, а зараз, коли велика кількість виробництв зруйнована, зупинена, або перебуває у стадії релаксації, імпорту стало ще більше", – розповіла експертка.

Також Острікова додала, що населення в результат такого кроку НБУ збіднішає на 25%, адже отримує дохід в гривнях. Але є й позитивний момент – "завдяки такому кроку регулятора зато валютні резерви України не будуть так сильно витрачатись".

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Нагадаємо, що з 24 лютого до 21 липня офіційний курс НБУ був на позначці 29,25 гривні за долар. Однак у нинішніх умовах він вже не відповідав реаліям та поступово втрачав роль якоря для очікувань, пояснив регулятор.

"Байрактари" Притули: що відомо

У свій День народження 22 червня волонтер Сергій Притула оголосив про збір коштів на 3 оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar для Збройних Сил України. Він наголосив, що протягом тижня необхідно зібрати понад пів мільярда гривень.

За добу після оголошення початку збору коштів українцям вдалось зібрати майже 300 мільйонів гривень. Тоді Притула зазначив, що цих коштів вже мало б вистачити на 2 із 3 запланованих Bayraktar.

Загалом вийшло зібрати 600 мільйонів гривень на так звані "народні Байрактари".

Згодом турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за дрони й передасть їх ЗСУ безкоштовно.

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