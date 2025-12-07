Украинцы начали получать 6500 гривен помощи: кому и до какого числа можно подать заявку
- В Украине начали выплаты по 6 500 гривен для уязвимых категорий граждан/
- Помощь получат дети под опекой, дети с инвалидностью, дети ВПЛ, люди с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры, а потратить деньги можно на лекарства, одежду, обувь.
В Украине начались первые выплаты для уязвимых категорий граждан. Они получат по 6 500 гривен.
Часть банков еще проводят выплату. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.
Смотрите также 6 пенсий одним махом: кто может получить пенсию наперед
Что известно о выплате 6500 гривен?
На выплату 6500 гривен уже подались 323 443 украинца.
Ее можно оформить через Дію или в отделении Пенсионного фонда. Конечный срок – 17 декабря.
Помощь могут получить люди, которые нуждаются в наибольшей поддержке:
дети под опекой или попечительством;
дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях;
дети ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;
дети из малообеспеченных семей;
люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.
Потратить полученные 6 500 гривен можно на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после их поступления.
Обратите внимание! Обо всех программах в рамках Зимней поддержки для граждан и бизнеса можно ознакомиться на платформе zyma.gov.ua.
Другие социальные выплаты
С нового года украинские родители получат единовременную выплату 50 000 гривен при рождении ребенка. Также будут дополнительные выплаты и компенсации детям до 6 лет.
Кроме того, украинцы могут оформить "зимнюю тысячу". Срок подачи заявки – до 24 декабря 2025 года.
С 2026 года также стартует программа бесплатного медицинского обследования для лиц старше 40 лет. Каждый участник после подтверждения участия получит 2000 гривен.