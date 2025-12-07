Украинцы начали получать 6500 гривен помощи: кому и до какого числа можно подать заявку

В Украине начались первые выплаты для уязвимых категорий граждан. Они получат по 6 500 гривен.

Часть банков еще проводят выплату. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Что известно о выплате 6500 гривен?

На выплату 6500 гривен уже подались 323 443 украинца.

Ее можно оформить через Дію или в отделении Пенсионного фонда. Конечный срок – 17 декабря.

Помощь могут получить люди, которые нуждаются в наибольшей поддержке:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.

Потратить полученные 6 500 гривен можно на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после их поступления.

Обратите внимание! Обо всех программах в рамках Зимней поддержки для граждан и бизнеса можно ознакомиться на платформе zyma.gov.ua.

