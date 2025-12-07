Укр Рус
7 грудня, 18:05
Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги: кому та до якого числа можна подати заявку

Софія Рожик
Основні тези
  • В Україні розпочали виплати по 6 500 гривень для вразливих категорій громадяy/
  • Допомогу отримають діти під опікою, діти з інвалідністю, діти ВПО, люди з інвалідністю I групи та одинокі пенсіонери, а витратити гроші можна на ліки, одяг, взуття.

В Україні почалися перші виплати для вразливих категорій громадян. Вони отримають по 6 500 гривень.

Частина банків ще проводять виплату. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко

Що відомо про виплату 6500 гривень?

На виплату 6500 гривень вже подалися 323 443 українці. 

Її можна оформити через Дію або у відділенні Пенсійного фонду. Кінцевий термін – 17 грудня.

Допомогу можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки: 

  • діти під опікою чи піклуванням; 

  • діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; 

  • діти ВПО, які отримують виплати на проживання; 

  • діти із малозабезпечених сімей; 

  • люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; 

  • одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити отримані 6 500 гривень можна на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їхнього надходження.

Зверніть увагу! Про всі програми в межах Зимової підтримки для громадян і бізнесу можна ознайомитися на платформі zyma.gov.ua.

