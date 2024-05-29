"Помощь из Польши": в сети появилась новая мошенническая схема

Киберполиция Украины предупреждает граждан об активизации мошенников, которые рассылают сообщения о якобы выплатах от Польши. Злоумышленники часто прибегают к использованию фишинговых сайтов.

Как работают мошенники

Обычно мошенники просят жертв заполнять анкеты, используя для этого, в частности, гугл-формы.

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Недавно в популярных мессенджерах начали распространяться сообщения о якобы денежных выплатах от Польши.

Как не стать жертвой аферистов

Киберполиция обращает внимание, что для получения этих "выплат" аферисты предлагают перейти на сайты, которые визуально похожи на официальные, где нужно вводить логины и пароли для доступа к интернет-банкингу.

Во избежание положения жертвы мошенничества, необходимо осторожно относиться к передаче личных данных. Вот перечень информации, которую не следует вводить на сомнительных вебсайтах или передавать незнакомым лицам:

Трехзначный код безопасности на обороте вашей банковской карты (CVV/CVC);

ПИН-код вашей карты;

Логин и пароль для доступа к интернет-банкингу;

Одноразовые пароли и коды, присланные вашим банком или мобильным оператором.

Убедитесь, что информация о любых финансовых выплатах поступает из официальных источников и публикуется на официальных платформах тех организаций, которые обещают помощь.

В случае, если вы обнаружили себя жертвой мошенников или знаете о мошеннических схемах, немедленно сообщайте об этом киберполиции.