"Помощь из Польши": в сети появилась новая мошенническая схема
Источник:Департамент киберполиции
Киберполиция Украины предупреждает граждан об активизации мошенников, которые рассылают сообщения о якобы выплатах от Польши. Злоумышленники часто прибегают к использованию фишинговых сайтов.
Как работают мошенники
Обычно мошенники просят жертв заполнять анкеты, используя для этого, в частности, гугл-формы.
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Недавно в популярных мессенджерах начали распространяться сообщения о якобы денежных выплатах от Польши.Важно! Киберполиция обращает внимание, что для получения этих "выплат" аферисты предлагают перейти на сайты, которые визуально похожи на официальные, где нужно вводить логины и пароли для доступа к интернет-банкингу.
Как не стать жертвой аферистов
Во избежание положения жертвы мошенничества, необходимо осторожно относиться к передаче личных данных. Вот перечень информации, которую не следует вводить на сомнительных вебсайтах или передавать незнакомым лицам:
- Трехзначный код безопасности на обороте вашей банковской карты (CVV/CVC);
- ПИН-код вашей карты;
- Логин и пароль для доступа к интернет-банкингу;
- Одноразовые пароли и коды, присланные вашим банком или мобильным оператором.
Убедитесь, что информация о любых финансовых выплатах поступает из официальных источников и публикуется на официальных платформах тех организаций, которые обещают помощь.
В случае, если вы обнаружили себя жертвой мошенников или знаете о мошеннических схемах, немедленно сообщайте об этом киберполиции.