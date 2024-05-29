Як працюють шахраї

Зазвичай шахраї просять жертв заповнювати анкети, використовуючи для цього, зокрема, гугл-форми.

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Нещодавно у популярних месенджерах почали поширюватися повідомлення про нібито грошові виплати від Польщі.

Важливо! Кіберполіція звертає увагу, що для отримання цих "виплат" аферисти пропонують перейти на сайти, які візуально схожі на офіційні, де потрібно вводити логіни та паролі для доступу до інтернет-банкінгу.

Як не стати жертвою аферистів

Для уникнення становища жертви шахрайства, необхідно обережно ставитися до передачі особистих даних. Ось перелік інформації, яку не слід вводити на сумнівних вебсайтах або передавати незнайомим особам:

Тризначний безпековий код на звороті вашої банківської картки (CVV/CVC);

ПІН-код вашої картки;

Логін та пароль для доступу до інтернет-банкінгу;

Одноразові паролі та коди, надіслані вашим банком чи мобільним оператором.

Переконайтеся, що інформація про будь-які фінансові виплати надходить з офіційних джерел та публікується на офіційних платформах тих організацій, які обіцяють допомогу.

У разі, якщо ви виявили себе жертвою шахраїв або знаєте про шахрайські схеми, негайно повідомляйте про це кіберполіції.