Зловмисник познайомився з жінкою у вересні 2024 року у Фейсбуці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Novinky.

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Як зловмиснику вдалося заволодіти грошима жінки

Шахрай листувався з жінкою спершу через Фейсбук, а згодом у WhatsApp. Поліцейські кажуть, що чоловік називався лікарем, який працює в Україні, а до того жив у Лондоні з батьками.

На початку жовтня він попросив жінку взяти на зберігання його особисті речі та коштовності, щоб нібито не загубити в Україні. Окрім цього, він сказав жінці оплатити 300 тисяч крон (понад пів мільйона гривень) за їхнє "транспортування".

Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після Різдва і подала на нього кримінальну заяву,

– каже речниця поліції Чеської Республіки в Ліберецькому краї Івана Балакова.

Зазначимо, що постраждала втратила усі свої заощадження, а також має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків. Наразі її справу розслідують правоохоронці.