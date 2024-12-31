Злоумышленник познакомился с женщиной в сентябре 2024 года в Фейсбуке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.

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Как злоумышленнику удалось завладеть деньгами женщины

Мошенник переписывался с женщиной сначала через Фейсбук, а затем в WhatsApp. Полицейские говорят, что мужчина назывался врачом, который работает в Украине, а до того жил в Лондоне с родителями.

В начале октября он попросил женщину взять на хранение его личные вещи и драгоценности, чтобы якобы не потерять в Украине. Кроме этого, он сказал ей оплатить 300 тысяч крон (более пол миллиона гривен) за их "транспортировку".

Она поняла, что стала жертвой мошенника, после Рождества и подала на него уголовное заявление,

– говорит пресс-секретарь полиции Чешской Республики в Либерецком крае Ивана Балакова.

Отметим, что пострадавшая потеряла все свои сбережения, а также имеет долг в 130 тысяч чешских крон с учетом процентов. Сейчас ее дело расследуют правоохранители.