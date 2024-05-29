Как работают мошенники

Обычно мошенники просят жертв заполнять анкеты, используя для этого, в частности, гугл-формы.

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Недавно в популярных мессенджерах начали распространяться сообщения о якобы денежных выплатах от Польши.

Важно! Киберполиция обращает внимание, что для получения этих "выплат" аферисты предлагают перейти на сайты, которые визуально похожи на официальные, где нужно вводить логины и пароли для доступа к интернет-банкингу.

Как не стать жертвой аферистов

Во избежание положения жертвы мошенничества, необходимо осторожно относиться к передаче личных данных. Вот перечень информации, которую не следует вводить на сомнительных вебсайтах или передавать незнакомым лицам:

Трехзначный код безопасности на обороте вашей банковской карты (CVV/CVC);

ПИН-код вашей карты;

Логин и пароль для доступа к интернет-банкингу;

Одноразовые пароли и коды, присланные вашим банком или мобильным оператором.

Убедитесь, что информация о любых финансовых выплатах поступает из официальных источников и публикуется на официальных платформах тех организаций, которые обещают помощь.

В случае, если вы обнаружили себя жертвой мошенников или знаете о мошеннических схемах, немедленно сообщайте об этом киберполиции.