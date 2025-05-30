Россия теряет влияние: АЭС в Казахстане планирует построить Китай

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) готова построить в Казахстане два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 гигаватта за 5,47 миллиарда долларов. Пекин готов предоставить казахстанской стороне возможность полностью контролировать ядерный топливный цикл.

Китай готов построить АЭС для Казахстана

Это предложение обсуждали в конце мая председателя Национального управления ядерной безопасности КНР Дун Баотуна с представителем Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадом Саткалиевым, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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По итогам переговоров казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта,

– сообщают российские медиа.

В МАГАТЭ заявили, что Казахстан готов к сотрудничеству с Китаем в вопросе строительства АЭС. До этого власти республики сформировали шорт-лист потенциальных подрядчиков для строительства, куда вошли:

российский "Росатом";

южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power);

французская EDF (Électricité de France).

В Министерстве энергетики Казахстана отмечали, что строительство АЭС обойдется в 10–15 миллиардов долларов. Однако в конце 2024 года первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что стоимость может вырасти в полтора раза из-за подорожания материалов и услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, что Казахстан планирует запустить первую АЭС к 2035 году. Ее должны построить в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области - на берегу озера Балхаш.

Заметьте! В планах республики – возведение как минимум трех крупных АЭС.