Замороженные активы России для помощи Украине: одобряет ли Трамп передачу денег
- Трамп уклонился от ответа на вопрос о замороженных активах России, заявив, что это вопрос для ЕС.
- ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для оказания помощи Украине из-за требования Бельгии распределить риски между всеми странами блока.
Трамп дал ответ на вопрос, должен ли ЕС предоставить Украине замороженные российские активы. Сейчас ЕС планирует использовать эти средства для предоставления "репарационного кредита".
Что Трамп сказал о передаче активов?
Трамп уклонился от ответа на вопрос о замороженных активах России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для оказания помощи Украине до декабря. Во время общения с журналистами у президента США спросили, что он думает по этому поводу. Однако Трамп заявил, что не участвует в решении этого вопроса.
Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен,
– сказал Трамп журналистам.
Почему Украине еще не предоставили "репарационный кредит"?
ЕС планировал высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Однако на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября европейские лидеры так и не согласовали предоставление Киеву "репарационного кредита". Это произошло из-за того, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите потребовал, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с этим.
Лидеры ЕС, по данным источников, пытались успокоить бельгийского премьера. Поэтому принятие решения отложили.
Что известно о замороженных активах России?
Украина может направить замороженные активы не только на оружие, но и на усиление обороны и восстановление освобожденных территорий. По словам президента Владимира Зеленского, их также планируют использовать для производства оружия, защиты воздушного пространства и социальных потребностей украинцев.
Дания поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита" из замороженных российских активов, несмотря на сопротивление Бельгии и неудачное голосование на саммите ЕС 23 октября. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила о желании принять решение до 24 декабря, чтобы обеспечить финансирование Украины в будущем.