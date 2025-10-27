Заморожені активи Росії для допомоги Україні: чи схвалює Трамп передачу грошей

Трамп дав відповідь на питання, чи має ЄС надати Україні заморожені російські активи. Зараз ЄС планує використати ці кошти для надання "репараційного кредиту".

Що Трамп сказав про передачу активів?

Трамп ухилився від відповіді на питання про заморожені активи Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні до грудня. Під час спілкування з журналістами у президента США запитали, що він думає з цього приводу. Проте Трамп заявив, що не бере участь у вирішенні цього питання.

Ви повинні запитати про це ЄС, я в це не залучений,

– сказав Трамп журналістам.

Чому Україні ще не надали "репараційний кредит"?

ЄС планував вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2 – 3 років, використовуючи російські державні активи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Проте на саміті ЄС у Брюсселі 23 жовтня європейські лідери так і не погодили надання Києву "репараційного кредиту". Це сталося через те, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на саміті поставив вимогу, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з цим.

Лідери ЄС, за даними джерел, намагалися заспокоїти бельгійського прем’єра. Тому ухвалення рішення відклали.

Що відомо про заморожені активи Росії?