В Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные
Источник:Укринформ
В Офисе президента предложили запретить покупать подакцизные товары за наличные деньги. Таким образом, у Зеленского надеются вывести этот бизнес из тени.
Доля нелегального табака на рынке в Украине оценивается в 30%, а для алкоголя показатель еще выше. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
Читайте также Горючее, алкоголь и табак могут подорожать: в правительстве предложили новые акцизные ставки
Мы обсуждаем сейчас – решение мы не приняли, перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. То есть на оплату картой.
Он напомнил, что во время топливного кризиса весной прошлого года продавцы перевели клиентов на карточные платежи и платежи через программы. Тогда население довольно быстро адаптировалось к изменениям, а дискомфорт среди населения сохранялся не больше недели – две. Так что Шурма прогнозирует, что аналогичная ситуация произойдет и сейчас.
То же самое, я уверен, у нас произойдет тогда табак и алкоголь, поскольку в принципе разрушится природа и возможность уклонения от оплаты акциза,
– поделился заместитель руководителя ОП.
Налоги могут возрасти
Также правительство сейчас рассматривает увеличение налогообложения "вредного потребления", к чему в частности относится:
- табак;
- алкоголь;
- ископаемое топливо.
Шурма отметил, что ставки налогов в рамках налоговой реформы будут увеличены до среднеевропейского уровня.Напомним, что 30 декабря 2022 года Минфин обнародовал проект закона, предусматривающий приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.