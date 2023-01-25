В Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные

В Офисе президента предложили запретить покупать подакцизные товары за наличные деньги. Таким образом, у Зеленского надеются вывести этот бизнес из тени.

Доля нелегального табака на рынке в Украине оценивается в 30%, а для алкоголя показатель еще выше. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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Ростислав Шурма Заместитель главы Офиса президента Украины Мы обсуждаем сейчас – решение мы не приняли, перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. То есть на оплату картой.

Он напомнил, что во время топливного кризиса весной прошлого года продавцы перевели клиентов на карточные платежи и платежи через программы. Тогда население довольно быстро адаптировалось к изменениям, а дискомфорт среди населения сохранялся не больше недели – две. Так что Шурма прогнозирует, что аналогичная ситуация произойдет и сейчас.

То же самое, я уверен, у нас произойдет тогда табак и алкоголь, поскольку в принципе разрушится природа и возможность уклонения от оплаты акциза,

– поделился заместитель руководителя ОП.

Налоги могут возрасти

Также правительство сейчас рассматривает увеличение налогообложения "вредного потребления", к чему в частности относится:

табак;

алкоголь;

ископаемое топливо.

Шурма отметил, что ставки налогов в рамках налоговой реформы будут увеличены до среднеевропейского уровня.