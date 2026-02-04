Несмотря на обстрелы – без отключений: какое решение для Украины предлагает Эстония

Пока Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему, Европа ищет решение для независимых поставок электроэнергии. Решит ли такой опыт проблему украинцев и сможет ли обеспечить свет в домах - открытый вопрос.

Что такое аккумуляторный парк?

О том, какой опыт может перенять Украина от Эстонии, чтобы защитить энергосистемы, говорится в материале Err.

В одном из эстонских городов, Кийза, открыли аккумуляторный парк. Он является крупнейшим в Европе. В качестве результатов ожидают укрепления стабильности в энергосистеме и меньшие цены на электроэнергию.

Так, аккумуляторный парк имеет 54 массивные контейнеры, которые заполнены литий-ионными батареями с общей мощностью 100 мегаватт.

Важно! Система обеспечивает электроэнергией почти 90 тысяч домохозяйств одновременно.

По словам руководителя компании Evecon, которой принадлежит разработка, Эстония нашла такое решение после десинхронизации с российской системой электроэнергии. Страна теперь независимо управляет собственными ресурсами и самостоятельно отвечает за баланс и частоту сети.

Отмечается, что проект реализовали при поддержке французских партнеров. Воплощение идеи является крупнейшей инвестицией в энергетику Эстонии за все времена. А до конца года откроют такой же парк в городе Арукюла.

Обратите внимание! Бюджет на реализацию двух проектов (открытие двух аккумуляторных парков) составляет 170 миллионов евро.

Эксперты говорят, что это исторический шаг, что может стать примером для всего мира и одновременно спасти Украину. Речь идет о временах обстрелов и ограниченных возможностей на восстановление энергетики во время морозов.

Как эстонский проект может помочь Украине?

По мнению экспертов, сейчас в Украине наиболее ранена энергосеть в Европе, поэтому аккумуляторные парки могут стать реальным решением. Особенно на фоне постоянной угрозы со стороны России.

Среди преимуществ для Украины:

децентрализация;

быстрое переподключение;

интеграция с возобновляемыми источниками (ВИЭ).

Если подробнее, вместо одной большой ТЭС, которая обеспечивает несколько регионов, есть возможность создать сетевые точки по всей стране. Вывести из строя такую систему будет очень сложно и почти невозможно. Как минимум потому, что она нуждается в большой разветвленности. А для России бить всем оружием по небольшим и локальным сосредоточениям энергосети в каждом городе – не так выгодно.

К тому же аккумуляторы очень быстро реагируют на сбои или падение частоты. Речь идет о миллисекундах. Так удастся моментально переподключить объекты и обеспечить поддержку системы, пока продолжаются восстановительные работы.

Где в Украине работает собственная генерация?

Для бизнесов, производств и заводов иметь доступ к электросети, даже во время чрезвычайной ситуации в энергетике, – базовая потребность. Кто-то только думает, как справиться с вызовами ситуации. А кто-то – бесперебойно обеспечивает работу предприятия, ведь речь идет об украинской экономике.

На ресурсе Landlord говорится о примере Хмельницкой макаронной фабрики, как огромного предприятия/производства, полностью работающего на автономном энергообеспечении.

В момент аварийного отключения на линиях может одновременно находиться до 25 тонн полуфабриката, и остановка процесса приведет к очень весомым производственным потерям. Поэтому компания активно инвестировала в промышленные генераторы, газовую, солнечную генерацию и другое оборудование.

Как отмечают на производстве, так удается не только обеспечить непрерывность процесса, но и уменьшить давление на энергосистему города.

Что известно об энергетической ситуации в Украине и помощи от партнеров?

Накануне Россия почти 20 раз била по угольной шахте и атаковала энергетическую систему Одессы.

В то же время Италия дает 13 миллионов евро на поддержку украинской энергетики и стабилизацию системы после российских обстрелов.