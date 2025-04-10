"Мы уже видели это во время COVID" – американцы массово скупают товары на фоне введения тарифов

По данным неправительственного исследовательского центра Tax Foundation, новые пошлины будут стоить американцам 3,1 трлн долларов в течение следующего десятилетия. Это эквивалентно примерно 2100 долларам дополнительных расходов на одно домохозяйство только в 2025 году.

В США скупают товары из-за торговой войны Трампа

Хотя многие покупатели занимают позицию "подождем – увидим", некоторые боятся, что паника повлечет волну скупки товаров на фоне ожиданий еще более высокой инфляции, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Маниш Капур, основатель логистической компании GCG вблизи Лос-Анджелеса, сказал, что пошлины снова пробуждают страх перед пустыми полками в магазинах. Подобное было во время пандемии, когда сбои в поставках привели к дефициту товаров и росту цен.

Мы уже видели это во время COVID – все сломя голову бежали в магазины и хватали все, независимо от того, нужно им это или нет. Сейчас не до такого уровня, но люди боятся, что цены вырастут, и хотят запастись,

– сказал Капур.

55-летний Анжело Баррио, бывший работник швейной промышленности, сказал, что тактика Трампа "мутить воду и сеять хаос" вызывает беспокойство у него и его друзей относительно экономического будущего. В частности еще с ноября Баррио начал покупать товары с длительным сроком хранения, опасаясь, что ритейлеры переложат расходы пошлин на потребителей.

Анжело Баррио также выразил сочувствие Китаю, которому Трамп пригрозил еще 50% пошлин, если Пекин не отменит свои ответные пошлины. Он отметил, что их "наказывают просто так".

Я всегда был рад, что они поставляют нам товары по таким низким ценам,

– сказал Баррио.

Мэгги Коллинз, женщина около 60 лет, сказала, что "дрожит от страха" из-за пошлин Трампа и их влияния на пожилых людей. Она добавила, что внимательно следит за ценами, потому что живет на фиксированный доход.

Более высокая цена где-то означает сокращение расходов где-то еще,

– объяснила Коллинз.

В частности она задумывалась, как же будет выживать молодежь, ведь они "только вступают в этот мир, где стало так трудно выжить".

В автосалоне Valley Subaru в Лонгмонте, штат Колорадо, последние недели наблюдается повышенный спрос. Генеральный директор по продажам Ник Чуенчит сказал, что не уверен, насколько это связано с беспокойством клиентов по 25% пошлин, вступивших в силу 3 апреля на импортные авто.

Клиенты говорят о пошлинах, спрашивают нас об этом,

– сказал Чуенчит.

Он считает, что часть людей, которые планировали купить машину, сделали это раньше из-за разговоров о пошлинах. Однако Чуенчит сохраняет оптимизм, вспоминая продажи после рецессии 2008 года и во время пандемии.

Заметьте! Он заявил, что этот бизнес устойчив, авто всегда будут покупать, но это будет дороже для потребителя.