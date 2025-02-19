Хранение газа для Европы: сможет ли Украина помочь ЕС достичь энергонезависимости

В одном из заявлений президента Украины Владимира Зеленского речь шла о хранении и поставках сжиженного природного газа (LNG) из Америки в Европу с помощью Украины. Согласно словам Зеленского, так можно было бы обеспечить энергонезависимость Европы.

Сможет ли Украина хранить газ для Европы

Однако для этого есть большие препятствия, о чем сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев для 24 канала.

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Дело в том, что Украина имеет 30 миллиардов кубических метров газа в своих газохранилищах. Поэтому хранение американского LNG может быть обеспечено.

Сам Владимир Зеленский сказал, что сеть поставок газа в Европу полностью функционирует, и страна готова к этому. Однако Рябцев отметил, что большим препятствием может стать то, что Украина не является членом Европейского союза, потому что эти страны должны хранить запасы газа именно на своей территории.

Конечно, что есть определенные исключения по 12% этих запасов, но этого недостаточно для того, чтобы на что-то существенное рассчитывать,

– сказал эксперт.

Как может происходить такое сотрудничество Геннадий Рябцев добавил, что если до этого Украина не станет членом ЕС, то украинские хранилища могут сыграть вспомогательную роль. Это произойдет в том случае, когда топливо будет закупаться различными американскими и европейскими трейдерами летом, а зимой будет реализовываться.

В частности возможными путями сотрудничества могли бы стать поставки LNG из США в греческие порты или в польский порт Свиноуйсьце. В дальнейшем бы закачка газа в подземные хранилища Украины происходила с использованием европейской газовой сети.

Обратите внимание! Однако для этого следует построить несколько интерконнекторов, в частности интерконнектор Украина – Польша. Без этого использование украинских газовых хранилищ на 100% по меньшей мере где-то в следующие 5 лет маловероятно.