Впервые американский СПГ будет в Украине: США приветствовали соглашение

Вскоре планируется поставка американского газа в Украину. Известно, на что направлена эта инициатива и как она повлияет на энергетическую ситуацию в Украине.

Что известно о поставках американского СПГ Украине?

О том, когда начнется импорт в Украину и с какой целью, говорится в сообщении посольства США в Украине.

Так, первую поставку американского СПГ (сжиженный природный газ) планируют на март. Доставят газ через "Вертикальный коридор", соединяющий Украину с Грецией и проходящий Болгарию, Румынию, Молдову.

Это является выигрышной сделкой для Украины и Америки, сообщает о новом маршруте замещения российского газа в Европе и демонстрирует, как американский бизнес поддерживает энергетическую безопасность Украины,

– отметили в посольстве.

Назначение "Вертикального коридора" в том, чтобы уменьшить зависимость от поставок России, то есть способствовать увеличению диверсифицированных объемов газа.

Какие детали соглашения между украинской и греческой компаниями?

Известно также о том, что для этих поставок, украинский Нафтогаз будет сотрудничать с компанией Atlantic See LNG Trade и совместно развивать поставки американского СПГ в Европу и Украину.

По сообщению Группы "Нафтогаз", меморандум о сотрудничестве подписан до 2050 года и предусматривает долгосрочное партнерство.

Это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты: обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины; интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу; создать устойчивую систему поставок и хранения американского LNG,

– отмечают в украинской компании.

В Нафтогазе убеждены, что такая договоренность – фундамент для трансатлантического сотрудничества с партнерами и важный шаг для энергетической стабильности Украины.

Что известно об импорте газа и цены на нефть?

Ранее сообщалось, что в 2026 году увеличится импорт газа. СПГ будут доставлять в Украину через четыре страны.

В то же время из-за роста цен на нефть в мире в Украине можем ожидать соответствующего увеличения в стоимости нефтепродуктов.