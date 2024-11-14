Как аннулировать субсидии и льготы от государства

Многие украинцы имеют право на ту или иную форму социальной помощи от государства. Однако, если определенный вид поддержки от государства является неактуальным, от нее можно отказаться.

Как отменить помощь

Если лицо находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей или других льгот, оно может от них отказаться. Для этого надо подать заявление в ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на тернопольскую облгосадминистрацию.

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Заявление можно подать дистанционно и по почте. В нем надо указать:

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид государственной поддержки: субсидии или льготы;

название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;

фамилию, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;

адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

Также в заявлении можно попросить справку о прекращении предоставления социальной помощи от государства.