Как отменить помощь
Если лицо находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей или других льгот, оно может от них отказаться. Для этого надо подать заявление в ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на тернопольскую облгосадминистрацию.
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Заявление можно подать дистанционно и по почте. В нем надо указать:
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- вид государственной поддержки: субсидии или льготы;
- название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;
- фамилию, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;
- адрес зарегистрированного или фактического места жительства.
Также в заявлении можно попросить справку о прекращении предоставления социальной помощи от государства.