Как отменить помощь

Если лицо находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей или других льгот, оно может от них отказаться. Для этого надо подать заявление в ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на тернопольскую облгосадминистрацию.

Читайте также Влияет ли государственная помощь на субсидию для ВПЛ

Заявление можно подать дистанционно и по почте. В нем надо указать:

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид государственной поддержки: субсидии или льготы;

название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;

фамилию, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;

адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

Также в заявлении можно попросить справку о прекращении предоставления социальной помощи от государства.