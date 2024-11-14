Как отменить помощь

Если лицо находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей или других льгот, оно может от них отказаться. Для этого надо подать заявление в ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на тернопольскую облгосадминистрацию.

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Заявление можно подать дистанционно и по почте. В нем надо указать:

  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид государственной поддержки: субсидии или льготы;
  • название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилию, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;
  • адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

Также в заявлении можно попросить справку о прекращении предоставления социальной помощи от государства.