Як відмінити допомогу

Якщо особа перебуває за кордоном та не потребує допомоги на оплату комунальних платежів або інших пільг, вона може від них відповитися. Для цього треба подати заяву до ПФУ, передає 24 Канал з посиланням на тернопільську облдержадміністрацію.

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Заяву можна подати дистанційно та поштою. В ній треба вказати:

номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид державної підтримки: субсидії чи пільги;

назву органу ПФУ, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові отримувача житлової субсидії чи пільги;

адресу зареєстрованого або фактичного місця проживання.

Також в заяві можна попросити довідку про припинення надання соціальної допомоги від держави.