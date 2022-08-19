Война подняла цены на аренду в западных областях: какая ситуация сейчас
19 августа 2022 , 16:00Читати новину українською
С началом войны западные области Украины приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась – цена аренды начала превышать довоенную. Снизилась ли цена на сегодня, читайте в материале.
Напоминаем, что только в июне активность среди украинцев на аренду жилья достигала 720,6 тысяч запросов почти за месяц.
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Рынок аренды сегодня
Как сообщил 24 каналу Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, стоимость жилья в западных регионах снизилась в сравнении с мартом, апрелем.
Аренда сейчас на 20 – 30 процентов дороже довоенных цен. Кроме того, в этом году вряд ли будет такое понятие, как сезонность на жилье среди студентов, ведь непонятно как будут работать вузы.
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Какова цена аренды в столице
- По сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе или на 35% в гривне.
- Если в феврале 2022 года медианная стоимость "квадрата" составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.
Стоимость аренды на Западе
- По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье в Ужгороде (22 550 гривны) и Львове (20 377 гривны).
- Стоимость аренды в Ивано-Франковске обойдется в 14 350 гривен.
- В то же время в Тернополе и Луцке – чуть более 10 000 гривен.
- Самое дешевое жилье можно снять в Ровно – всего за 8 774 гривны.