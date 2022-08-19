Война подняла цены на аренду в западных областях: какая ситуация сейчас

С началом войны западные области Украины приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась – цена аренды начала превышать довоенную. Снизилась ли цена на сегодня, читайте в материале.

Напоминаем, что только в июне активность среди украинцев на аренду жилья достигала 720,6 тысяч запросов почти за месяц.

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Рынок аренды сегодня

Как сообщил 24 каналу Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, стоимость жилья в западных регионах снизилась в сравнении с мартом, апрелем.

Юрий Пита президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Аренда сейчас на 20 – 30 процентов дороже довоенных цен. Кроме того, в этом году вряд ли будет такое понятие, как сезонность на жилье среди студентов, ведь непонятно как будут работать вузы.

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Какова цена аренды в столице

По сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе или на 35% в гривне.

Если в феврале 2022 года медианная стоимость "квадрата" составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.

Стоимость аренды на Западе

По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье в Ужгороде (22 550 гривны) и Львове (20 377 гривны).

Стоимость аренды в Ивано-Франковске обойдется в 14 350 гривен.

В то же время в Тернополе и Луцке – чуть более 10 000 гривен.

Самое дешевое жилье можно снять в Ровно – всего за 8 774 гривны.

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