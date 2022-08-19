Нагадуємо, що лише у червні активність серед українців на оренду житла сягала 720,6 тисячі запитів за майже місяць.

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Ринок оренди сьогодні

Як повідомив 24 каналу Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, вартість житла в західних регіонах зменшилися проти березня, квітня.

Юрій Піта президент Асоціації фахівців з нерухомості України Оренда зараз на 20 – 30 відсотків дорожча за довоєнні ціни. Крім того, у цьому році навряд чи буде таке поняття, як сезонність на житло серед студентів, адже незрозуміло як будуть працювати ВНЗ.

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Якою є ціна оренди у столиці

В порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 54,6% в доларі або на 35% в гривні.

Якщо у лютому 2022 року медіанна вартість "квадрату" складала 11 доларів, у липні ця цифра знизилася до 5 доларів за квадратний метр.

Вартість оренди на Заході

За даними dom.ria, найдорожче винаймати житло в Ужгороді (22 550 гривні) та Львові (20 377 гривні).

Вартість оренди в Івано-Франківську обійдеться у 14 350 гривні.

Натомість у Тернополі та Луцьку – трішки більш як 10 000 гривень.

Найдешевше житло можна винайняти у Рівному – всього за 8 774 гривні.

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