Для переселенцев будет еще одна соцвыплата

Переселенцы, которые вынуждены снимать жилье из-за сложностей с нахождением стабильного жилья из-за войны России против Украины, смогут получить еще одну социальную поддержку от государства с июня.

Какую новую помощь могут получить ВПЛ

В Министерстве социальной политики заявили, что сейчас часть ВПЛ проживают в специально оборудованных местах компактного проживания – модульные городки, общежития и т.д., кто-то нашел приют у друзей или родственников.

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По разным причинам, кто-то не может или не хочет там проживать, кому-то – принимающая община не может обеспечить такое временное жилье.

Для решения этой проблемы Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки – субсидию на аренду жилья,

– добавляют в ведомстве.

Как будет предоставляться помощь

Такой проект внедрили как эксперимент в течение 2 лет. Большое внимание будет уделяться адаптации размера субсидий к стоимости аренды в конкретном регионе, поскольку цены на аренду могут значительно варьироваться по всей стране.

Размер субсидии на жилье будет зависеть от аренды в конкретном регионе Украины:

в Киеве цены на аренду выше на 22% по сравнению со средней,

в Николаеве – ниже на 30 – 35%,

на Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних,

в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду являются самыми низкими – варьируются от 2,8 до 4,4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.

В общем, сначала субсидию будут предоставлять только внутренне перемещенным лицам, с учетом их доходов и способности самостоятельно платить за жилье. В зависимости от уровня доходов государство будет покрывать большую или меньшую долю стоимости аренды.

Проект является пилотным, а потому сейчас он проходит процесс согласования в правительстве и среди заинтересованных государственных органов. Кроме того, есть возможность, что впоследствии он расширится и на другие категории граждан, которые будут нуждаться в поддержке.