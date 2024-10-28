Финляндия по требованию "Нафтогаза" арестовала часть активов России

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз об аресте активов России. Сумма составляет десятки миллионов долларов.

Арест активов России

В частности говорится о недвижимости и других активах на десятки миллионов долларов.

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Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России по экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы "Нафтогаз". Мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы,

– добавили в Нафтогазе.

Проценты на невыплаченные средства, как это предусмотрено арбитражным решением, будут продолжать накапливаться до полной выплаты компенсации.

Напомним! До сентября 2024 года "Нафтогаз" уплатил почти 67 миллиардов гривен налогов.