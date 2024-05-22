Украина могла бы получить 50 миллиардов долларов за счет арестованных активов России

Есть вероятность, что страны Большой семерки окажут поддержку военным усилиям Украины через миллиардный кредит, основанный на арестованных российских активах. Так считает министр финансов США Джанет Йеллен.

Замороженные активы в виде кредитов

Йеллен отметила, что сейчас обсуждается план по использованию процентов от 300 миллиардов долларов замороженных российских государственных активов для финансирования украинских военных нужд.

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Ожидается, что эти средства могут составить до 50 миллиардов долларов, но будут выделены в виде кредитов.

Я считаю, что для G7 важно работать вместе, чтобы продемонстрировать единый фронт и показать, что мы можем генерировать значительные ресурсы для поддержки Украины в течение следующих нескольких лет. И хотя Америка поддерживает Украину, и я ожидаю, что Конгресс, при необходимости, примет будущие пакеты помощи, Украина имеет значительные потребности, и возможность мобилизовать значительные ресурсы для помощи Украине является важной,

– заявила Йеллен.

Сначала Йеллен настаивала на полной конфискации российских средств. Однако это предложение встретило оппозицию со стороны чиновников ЕС, поскольку такие действия могли бы представлять системный риск для единой европейской валюты.

Европейский Союз сделал последний шаг в утверждении плана, по которому сверхприбыли, полученные от российских активов в Euroclear, будут направлены в пользу Украины.

Когда Украина получит первые средства от российских активов

Украина должна получить средства из замороженных российских активов, общая сумма которых составляет примерно 2,8 миллиарда евро.

Эти финансы будут использованы для поддержки оборонных усилий Украины. Минимум 90% полученных средств будет направлено на нужды украинских военных.

21 мая Европейская комиссия объявила о том, что Украина может ожидать первую выплату из доходов, полученных от использования замороженных российских активов в ЕС, уже в июле 2024 года.

Это стало возможным благодаря решению Совета Европейского Союза, которое позволяет направлять доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины.

Также Еврокомиссия уточнила, что это решение вступит в силу после его публикации в Официальном журнале ЕС. Средства из российских активов будут использованы для поддержки Украины с июля 2024 года, с периодическими выплатами дважды в год.

В конечном итоге, в 2024 году, весь доход от российских активов, находящихся под юрисдикцией ЕС, будет направлен в механизм Ukraine Facility, четырехлетней программы экономической помощи Украине, которая будет состоять из 2,5 до 3 миллиардов евро, по данным Еврокомиссии.