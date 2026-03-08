Россия становится "токсичным" партнером: Китай сокращает инвестиции в Арктику
- Китай сокращает инвестиции в Арктику из-за высоких рисков, сложной логистики и геополитической напряженности.
- Россия медленно теряет перспективы развития даже в тех регионах, которые до недавнего времени Кремль считал стратегическими.
Общий объем иностранных инвестиций Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает расти. Однако арктическое направление, где Россия формально является единственной площадкой для потенциального расширения сотрудничества, теряет приоритетность.
Почему Пекин сокращает инвестиции в Арктику?
Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины. Там назвали возможные причины изменений – высокие риски, сложная логистика и геополитическая напряженность.
В разведке считают, что Китай постепенно сворачивать активность в Арктике, ведь Россия не является для него полноценной альтернативой сотрудничества с Западом.
Интересно, что пять из шести совместных со страной-агрессором проектов были согласованы еще до 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны против Украины. Более того, один из них уже закрыли – из-за проблем с реализацией, а новых масштабных инициатив нет.
Главное препятствие для активизации китайских инвестиций в России – международные санкции. Риски для любого крупного проекта резко повышают ограничения в:
- финансовом секторе;
- доступе к технологиям;
- международном страховании.
Поэтому "прагматичный" Пекин не спешит наращивать вложения в экономику страны, которая находится в международной изоляции.
Россия не только не становится центром арктического прорыва для Китая, но и все больше превращается в токсичного партнера для глобального бизнеса,
– говорится в сообщении СВРУ.
Пока "цивилизованные" страны избегают сотрудничества с государством-агрессором, Москва теряет инвестиционные возможности, технологический доступ и перспективы развития даже в тех регионах, которые считала стратегическими.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о неудаче Владимира Путина в отношении главной российской судоходной магистрали в Арктике – Северного морского пути. Энергоносии хотели транспортировать этим путем только отечественными танкерами, но планы пришлось отложить до 2028 года, поскольку суда просто не успели построить.
Как Россия и Китай сотрудничают в Арктике?
К слову, преобразование Северного морского пути в полноценный транспортный коридор наталкивается на недостаток инфраструктурных возможностей. Уже в ближайшие 5 лет порты потребуют дноуглубления, поэтому в условиях санкций Москва может делать ставку на помощь Китая.
Однако приоритеты Пекина другие – ему нужен непрерывный транзит по всему маршруту, а не развитие отдельных российских портов как логистических хабов. И даже если Китай согласится, то сам будет решать, где проводить работы.
Это будет означать потерю Москвой контроля над пространственными приоритетами и фактическое попадание в зависимость от внешнего влияния. Интересно, что ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко предположил, что за период полномасштабной войны у Китая уже "созрела мысль о том, что Россия и так находится в полной зависимости и под сплошным контролем".