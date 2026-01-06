Россия не может обслуживать свои стратегические порты в Арктике из-за санкций
- Россия не может обслуживать свои порты в Арктике из-за недостатка инфраструктурных возможностей и санкций.
- Москва надеется на помощь Китая, но Пекин приоритетно заинтересован в транзите по всему маршруту СМП.
Стремление Москвы превратить Северный морской путь в полноценный транспортный коридор наталкивается на элементарную нехватку инфраструктурных возможностей. Уже в ближайшие 5 лет порты вдоль него потребуют дноуглубления объемом около 60 миллионов кубических метров.
Почему Россия не может обслуживать порты?
Более того, подобные работы нужны также в портах других регионов России, что лишь увеличивает масштаб и сложность этой проблемы. Детали сообщила Служба внешней разведки Украины во вторник, 6 января, передает 24 Канал.
Ранее страна-агрессор системно привлекала иностранных подрядчиков, которые имели флот и технологии для выполнения масштабных дноуглубительных работ. Впрочем, санкции фактически заблокировали этот механизм.
В то же время собственной альтернативы Россия так и не сформировала – заявления о проектировании и строительстве земснарядов на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге до сих пор остаются скорее на бумаге.
Реальные цифры выглядят показательно. В 2025 году Россия смогла собственными силами выполнить дноуглубление во всех портах страны только на уровне примерно 2,2 миллиона кубических метров,
– пишут в СВР.
По сравнению с задекларированными потребностями это почти предельный уровень, который не способен системно изменить ситуацию.
Может ли в Арктике помочь Китай?
Теоретически Москва делает ставку на привлечение Китая к развитию северной портовой инфраструктуры. Но его приоритеты другие.
Для Китая важен непрерывный транзит по всему маршруту ПМШ, а не развитие отдельных российских портов как логистических хабов. Так что в ближайшие годы реальность будет простой: крупные суда будут проходить мимо.
Даже если Китай согласится присоединиться к дноуглубительным работам, именно Пекин будет решать, в каких портах их проводить. Для Москвы это будет означать:
- потерю контроля над пространственными приоритетами,
- неспособность точечно поддерживать отдельные регионы,
- фактическое попадание в зависимость от внешнего влияния.
Совокупно ситуация демонстрирует системный разрыв между заявленными арктическими амбициями России и ее реальными возможностями,
– подытожили разведчики.
Зачем России Арктика?
К слову, Арктика обеспечивает менее 5% глобальных поставок редкоземельных элементов, однако имеет потенциальные ресурсы. В то же время, согласно данным за 2023 год, Россия может обладать около 12 миллионами метрических тонн идентифицированных запасов.
Сейчас российские приарктические запасы редкоземельных элементов, нефти и газа сосредоточены в руках трех ключевых лиц – Сергея Кириенко, Игоря Сечина и Кирилла Дмитриева.