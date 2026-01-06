Россия не может обслуживать свои стратегические порты в Арктике из-за санкций

Стремление Москвы превратить Северный морской путь в полноценный транспортный коридор наталкивается на элементарную нехватку инфраструктурных возможностей. Уже в ближайшие 5 лет порты вдоль него потребуют дноуглубления объемом около 60 миллионов кубических метров.

Почему Россия не может обслуживать порты?

Более того, подобные работы нужны также в портах других регионов России, что лишь увеличивает масштаб и сложность этой проблемы. Детали сообщила Служба внешней разведки Украины во вторник, 6 января, передает 24 Канал.

Ранее страна-агрессор системно привлекала иностранных подрядчиков, которые имели флот и технологии для выполнения масштабных дноуглубительных работ. Впрочем, санкции фактически заблокировали этот механизм.

В то же время собственной альтернативы Россия так и не сформировала – заявления о проектировании и строительстве земснарядов на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге до сих пор остаются скорее на бумаге.

Реальные цифры выглядят показательно. В 2025 году Россия смогла собственными силами выполнить дноуглубление во всех портах страны только на уровне примерно 2,2 миллиона кубических метров,

– пишут в СВР.

По сравнению с задекларированными потребностями это почти предельный уровень, который не способен системно изменить ситуацию.

Может ли в Арктике помочь Китай?

Теоретически Москва делает ставку на привлечение Китая к развитию северной портовой инфраструктуры. Но его приоритеты другие.

Для Китая важен непрерывный транзит по всему маршруту ПМШ, а не развитие отдельных российских портов как логистических хабов. Так что в ближайшие годы реальность будет простой: крупные суда будут проходить мимо.

Даже если Китай согласится присоединиться к дноуглубительным работам, именно Пекин будет решать, в каких портах их проводить. Для Москвы это будет означать:

потерю контроля над пространственными приоритетами,

неспособность точечно поддерживать отдельные регионы,

фактическое попадание в зависимость от внешнего влияния.

Совокупно ситуация демонстрирует системный разрыв между заявленными арктическими амбициями России и ее реальными возможностями,

– подытожили разведчики.

Зачем России Арктика?