Завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге приостанавливает производство из-за ракетных ударов России

Один из крупнейших металлургических заводов Украины переходит в режим полной консервации из-за постоянных российских обстрелов. Предприятие готовится к длительной остановке, чтобы сохранить жизни работников и уцелевшее оборудование.

Как сообщает пресс-служба завода в фейсбуке.

Что известно об остановке производства?

Руководство компании "АрселорМиттал" официально объявило о начале процесса холодной остановки. Такое решение было принято после четырех разрушительных ракетных атак, унесших жизни шестерых работников и ранивших еще более 18 человек. В настоящее время первичное металлургическое производство на предприятии уже приостановлено.

В течение следующих двух месяцев на заводе будет проходить подготовка к безопасному сворачиванию всех процессов. После этого промышленные активы будут законсервированы, чтобы иметь возможность возобновить работу после завершения боевых действий.

Холодная остановка – это не просто приостановка производства. Это превентивная мера для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива,

– отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Он подчеркнул, что приоритетом является сохранность людей и оборудования, а безопасная работа невозможна, пока продолжается война. В то же время в компании заверили, что группа "АрселорМиттал" не собирается покидать Украину. По окончании войны руководство планирует начать диалог с правительством и оценить возможности для безопасного возобновления работы.

Напомним, ранее мы писали, что из-за российских обстрелов производство остановил еще один большой производитель. В частности, Россия в третий раз совершила атаку Киевский картонно-бумажный комбинат. В результате атаки на предприятии возникли масштабные пожары и серьезные разрушения. Повреждениям подверглись производственные помещения, склады, оборудование и инженерные коммуникации. Из-за удара работу комбината полностью остановили. Несмотря на значительные материальные убытки, работники не пострадали.

Кроме того, 8 октября российские военные провели атаку на "складские помещения сети супермаркетов АТБ " в Бучанском районе Киевской области. В результате удара возник пожар, один человек погиб, еще трое пострадали: одного пострадавшего госпитализировали, двум оказали помощь на месте.